Gevangenis New York vreest dat Weinstein hetzelfde doet als Epstein

De laatste keer dat de gevangenis van New York een VIP-gevangene huisvestte die daar zat vanwege zedenmisdrijven probeerde betrokkene twee keer aan eind aan zijn leven te maken. De tweede keer met succes.

De leiding van de gevangenis wil niet dat hen met Harvey Weinstein hetzelfde overkomt als met Jeffrey Epstein. Deze keer moet de gevangene blijven leven, om zijn proces te voltooien en zijn straf te ondergaan.

Volgens TMZ zal Weinstein worden gehuisvest in een privégedeelte van het North Infirmary Command van Rikers Island, dat is voor bijzondere gevangenen of gedetineerden met gezondheidsproblemen – Harvey past in beide categorieën.

Als hij eenmaal is en helemaal is ingecheckt, zeggen bronnen tegen TMZ zal HW waarschijnlijk zijn eigen cel krijgen met 24-uurs bewakingscamera’s die elke beweging volgen. En wanneer hij de cel uit gaat zal hij begeleid worden.

Dat is niet zozeer uit bekommernis met de verkrachtende filmproducer, maar omdat het management van de gevangenis met de zelfmoord van Epstein een modderfiguur heeft geslagen. Een herhaling zou dodelijk zijn voor hun loopbaan

Voorlopig verblijft Weinstein nog in het ziekenhuis met hartklachten