Door luchtvervuiling overlijden mensen in drukke steden mogelijk vaker aan Covid-19

Mensen die in gebieden wonen met veel luchtvervuiling hebben mogelijk een grotere kans om te overlijden aan Covid-19. Dat zeggen experts. Ook rokers zijn kwetsbaarder.

Luchtvervuiling zorgt voor schade aan hart en longen en is wereldwijd verantwoordelijk voor zeker 8 miljoen doden per jaar. Deze onderliggende gezondheidsschade betekent dat luchtweginfecties, zoals het coronavirus, waarschijnlijk een grotere impact hebben op stadsbewoners dan op mensen die landelijk wonen, klinkt het.

“Patiënten met chronische hart- of longproblemen, veroorzaakt door lange termijnblootstelling aan luchtvervuiling hebben meer kans om te overlijden aan longinfecties. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Covid-19,” zegt Sara De Matteis van de Italiaanse universiteit van Cagliari.

Wetenschappers die in 2003 de uitbraak van Sars, ook een coronavirus, bestudeerden, ontdekten dat besmette mensen die in gebieden met veel luchtvervuiling woonden, twee keer zoveel kans hadden om te overlijden als mensen in schonere regio’s.

Onderzoek naar coronavirus Mers, dat in 2012 in Saoedi-Arabië opdook, toont aan dat rokers vaker ziek werden en een grotere kans hadden om te overlijden. De eerste resultaten van onderzoek naar Covid-19 wijzen er ook op dat rokers en oud-rokers eerder besmet worden door het virus.

“Wat we nu weten is dat het heel waarschijnlijk is dat mensen die roken of in een vervuild gebied wonen zieker worden als ze besmet zijn met Covid-19 dan mensen die schone lucht inademen en niet roken,” aldus Aaron Bernstein van Harvard in The Washington Post.