Belangrijke viroloog: “Nederland is vol met gastheren die een virus over kunnen dragen”

Nederland had zich beter voor moeten bereiden op een pandemie. En de manier waarop we massaal dieren houden is hoogst onverstandig. Dat zegt Ron Fouchier, een van de belangrijkste virologen van Nederland, in het AD.

Vleermuizen

Volgens de hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC had het virus net zo goed in Nederland uit kunnen breken. “In 2012 troffen onderzoekers van het RIVM bij Nederlandse vleermuizen een virus aan dat sterk verwant was met MERS. Vleermuizen staan erom bekend dat ze veel verschillende virussen bij zich kunnen dragen.”

Andere dieren

Fouchier ziet vooral de intensieve veehouderij als gevaar. “Nederland is vol met gastheren die een virus over kunnen dragen. Het begint allemaal bij de dierenpopulatie. Ik zeg niet dat we meteen allemaal vegetariër moeten worden. Maar de manier waarop we nu massaal dieren houden, is hoogst onverstandig. We zijn gewend om in de supermarkt een kip van een paar euro te kopen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en veiligheid. We kunnen heus wel iets doen om dit soort drama’s te voorkomen. Je kunt investeren in diagnostiek, structureel controleren of je vee gezond is, of het vee vaccineren. Maar dat is een kostenpost.”

Zorgsysteem

De viroloog vindt ook dat de Nederlandse zorg niet goed was voorbereid. “Nu is heel het land in last, omdat we te weinig intensivecarebedden hebben. Maar dat is in het verleden simpelweg een keuze geweest, de zorg is actief uitgekleed. Het RIVM heeft draaiboeken gemaakt voor een pandemie. Daaruit blijkt gewoon dat je het qua zorg niet redt, dat er niet genoeg IC-bedden zijn. Dan is het onbegrijpelijk dat je daar als overheid niets aan hebt gedaan.”

Vaccins

“Ook in vaccins is door Nederland of Europa niet geïnvesteerd. Ten tijde van de eerdere corona-uitbraken, SARS en MERS, zijn er interessante kandidaten voor vaccins en medicijnen geweest, die je al had kunnen doorontwikkelen. Dat is niet gebeurd. Anders was je nu al een stuk verder geweest. Je kunt ook kiezen voor een generiek vaccin. In de VS zijn ze daar serieus mee bezig, voor griep. Daar worden miljarden in geïnvesteerd. Het is een zaak van de lange adem, maar binnen tien, twintig jaar kun je zo’n vaccin hebben, daar ben ik van overtuigd. Stel dat er straks een vogelgrieppandemie uitbreekt. Dan heeft de VS misschien bijna een vaccin klaar, maar Europa zeker niet. Ik kan je wel voorspellen wat er dan gebeurt. America First.”