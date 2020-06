Slechts een kwart van vakantiegangers gaat toch naar het buitenland

Van alle Nederlanders die vakantieplannen hadden, is slechts een kwart van plan naar het buitenland te gaan. In januari was dat nog 70 procent.

Bijna 30 procent heeft besloten niet naar het buitenland te gaan, maar in eigen land een bestemming te zoeken. Een kwart gaat helemaal niet meer. Iets meer dan 20 procent twijfelt. Dat blijkt uit een peiling van DVJ Insights onder ruim 1000 mensen in opdracht van RTL Nieuws.

Vanaf 15 juni heft Nederland het negatieve reisadvies voor de meeste Europese landen op. In principe mag je dus weer op vakantie, maar of je zin hebt om in een propvol vliegtuig te gaan zitten, is een tweede. Autovakanties zijn een stuk minder risicovol.

Melanie (42) uit Eindhoven durft het er in elk geval wel op te wagen. Ze gaat met haar gezin naar het Gardameer. “Ik denk maar zo: corona is overal, ook in Nederland. Dus waarom zou ik daar dan niet naartoe gaan?” zegt ze tegen RTL Nieuws. Voor een tweede golf is ze niet zo bang. “We zijn met de auto, ik ben de grens over voordat die gesloten wordt, dus dat komt wel goed.”