‘Republikeinse senatoren gaan Trump aanpakken als hij niet wil opstappen’

Een behoorlijke groep Republikeinse senatoren is met elkaar in gesprek over de vraag wat ze moeten doen als Donald Trump na een nederlaag niet wil opstappen. Dat is een reële mogelijkheid waarmee Trump al heeft gedreigd. Onderzoeksjournalist Carl Bernstein zegt dat een aantal partijgenoten van Trump zich opmaakt om dan in te grijpen.

Mary Trump, psycholoog en nicht van de president, voorspelt dat Trump in zijn val zoveel mogelijk anderen zal proberen mee te nemen en tot alles in staat is. Zij denkt dat na 3 november een uiterst gevaarlijke toestand kan ontstaan