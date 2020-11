Moet je nog een vaccin als je al corona hebt gehad?

Groot applaus voor de wetenschap: er zijn binnen tien maanden tijd drie effectieve vaccins ontwikkeld. Maar heb je er nog wel eentje nodig als je het coronavirus al hebt gehad? Dan zou je immers immuun moeten zijn.

Toch is dat niet zo volgens immunoloog Cécile van Els (RIVM, Universiteit Utrecht). In de Volkskrant legt ze uit: “Je kunt er niet van uitgaan dat je na een infectie voldoende beschermende immuniteit hebt.” Enerzijds zijn er onderzoeken die doen vermoeden dat je wel degelijk beschermd bent als je eenmaal besmet bent geweest, anderzijds zijn er mensen die twee keer corona opliepen in een paar maanden.

“Waarschijnlijk is de ene bescherming de andere niet,” zegt Van Els. “Hoe goed je beschermd bent, zou weleens kunnen afhangen van, onder meer, hoeveel virus je immuunsysteem heeft gezien. Als je iedereen op hetzelfde niveau wilt hebben, moet je vaccineren.” Maar je zou bijvoorbeeld wel de mensen die al corona hebben gehad als laatste kunnen vaccineren.