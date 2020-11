Zin in een luxe dinertje? Deze kok komt voor 4750 euro bij je thuis koken

De restaurants zijn vermoedelijk met kerst nog steeds dicht, maar je hebt nu eindelijk wel eens zin om lekker luxe te dineren. Dan is er een oplossing: sterrenchef Jacob Jan Boerma komt bij je aan huis koken. Voor 4750 euro. “Het was meteen uitverkocht.”

De chefkok staat er zelf ook van te kijken. “Het is bijna 1200 euro per persoon, dat is toch gewoon absurd?” lacht hij tegen Metro. Aan het diner zijn slechts vier gasten welkom, zodat aan de coronaregels wordt voldaan. Normaal werkt hij in het Amsterdamse NH Krasnapolsky.

Nu dus voor mensen thuis. “Ik vind het mooi om te horen dat mensen het doen omdat ze me het gunnen. Ze weten dat ik een turbulent, problematisch jaar heb gehad, tonnen heb verloren en ben misgelopen. Op deze manier kan ik dat een stukje inlopen.”

Vorig jaar nog was Boerma eigenaar van driesterrenrestaurant De Leest, maar hij besloot de deuren te sluiten. Voor het eerst dacht hij de kerst thuis te kunnen vieren. Hij ging er niet vanuit dat mensen bijna 5000 euro over zouden hebben voor een etentje. “Het is fucking veel geld!” aldus de chef. “Het was juist het uitgangspunt om het niet te doen, als een soort leuke opvulling op de site. Ik was me al aan het voorbereiden op de eerste kerst thuis sinds jaren.”