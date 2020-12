‘O my goot’: Dit zijn de slechtste slogans van het jaar

Het is weer zover: tijd om te lachen met slechte slogans. Ook dit jaar zitten er weer een paar juweeltjes bij. ‘Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen’ bijvoorbeeld of ‘O my goot…’ van een dakgootspecialist. Vanaf vandaag tot en met zondag 12 uur kun je stemmen op jouw favoriet.

Iedereen kan een slogan insturen, die je gedurende het jaar tegenkomt. Soms sturen bedrijven ook zelf hun mislukte slagzin toe. Een jury maakt uiteindelijk de selectie. Er waren in 2020 vanzelfsprekend heel veel coronaslogans. Daarvan heeft er maar eentje de top 10 gehaald: ‘Waalzinnig je weer te zien!’ van Beleef Zaltbommel.

Initiatiefnemers zijn al sinds 2012 Tefke van Dijk en Christine Liebrecht. Vorig jaar was ‘Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin’ van visbar de Zilte Zeemeermin de winnaar. Het jaar ervoor won ‘We doen wel vrouwen maar knippen ze niet’ van Barbier Rogier.

Dit zijn de tien slechtste slogans van 2020: