Oudste vis ooit is 81 jaar

De oudste nog levende vis is 81 jaar oud. Wetenschappers ontdekten de midnight snapper voor de kust van West-Australië. Lang werd gedacht dat tropische vissen helemaal niet zo oud konden worden.

De vis werd al in 2016 gevonden. Een 79-jarige roodbaars maakte ook deel uit van de studie. Beiden zijn zeker twintig jaar ouder dan de vorige recordhouder. De biologen zijn verbijsterd dat meerdere vissen zo’n hoge leeftijd bereiken.

De wetenschappers identificeerden tijdens hun studie elf vissen die ouder waren dan zestig. Daarvoor gebruiken ze de oren van de dieren. Die bevatten net als bomen jaarringen, waardoor de leeftijd vrij precies kan worden vastgesteld. “Het is gewoon ongelooflijk dat een vis meer dan 80 jaar in een koraalrif kan leven,” aldus dr. Brett Taylor van het Australian Institute of Marine Science, die het onderzoek leidde.

De studie moet marinebiologen helpen bepalen hoe klimaatverandering de leeftijd en groei van vissen verandert. “We onderzoeken vissen op verschillende dieptes met variërende watertemperaturen, zodat we kunnen achterhalen hoe de dieren reageren wanneer de temperatuur stijgt,” zegt Taylor.