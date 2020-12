Een vrouw, een sadistische martelaar en 3 seriemoordenaars: de 5 gevangenen die Trump snel wil laten executeren

De regering-Trump heeft de executie van vijf terdoodveroordeelden aangekondigd. De doodsvonnissen zullen op korte termijn worden voltrokken: nog voor de inauguratie van Trumps opvolger Joe Biden moeten ze dood. Het is zeer ongebruikelijk om op de valreep executies te gelasten. Maar wie zijn die gevangenen?

Donald Trump zit momenteel in zijn ‘lame duck’-periode, zoals de tweeënhalve maand wordt genoemd tussen de verkiezingen en het moment dat een president het Witte Huis verlaat. Het is gebruikelijk dat het Amerikaanse staatshoofd in die periode niet al te veel doet en dat hij geen ingrijpende besluiten neemt. Maar Trump trekt zich daar niets van aan en is de eerste aftredende president sinds de 19de eeuw die terechtstellingen beveelt.

Eerder dit jaar al besloot Trump om doodvonnissen van federale rechtbanken weer te gaan uitvoeren.

Lisa Montgomery: de eerste vrouw die in bijna 70 jaar geëxecuteerd zou worden.

Lisa Montgomery: wurgde een zwangere vrouw en stal haar baby

Ze staat gepland voor executie op 12 januari. Haar advocaten hebben gezegd dat ze als kind hersenschade heeft opgelopen door afranselingen en aan een ernstige psychische aandoening lijdt

Brandon Bernard werd in 1999 veroordeeld voor de ontvoering van en moord op twee dominees, Todd en Stacie Bagley. Hij wordt op 10 december geëxecuteerd, te midden van verzoeken om clementie vanwege zijn jonge leeftijd op het moment van het misdrijf.

Alfred Bourgeois zit in de dodencel wegens het martelen en doodslaan van zijn tweejarige dochter. Hij wordt op 11 december geëxecuteerd. Een eerdere executiedatum werd door een federale rechter uitgesteld vanwege bewijs dat aantoonde dat hij een verstandelijke beperking had. Deze uitspraak werd in oktober vernietigd.

Cory Johnson werd veroordeeld voor de moord op zeven mensen, Het juridische team van Johnson heeft betoogd dat hij lijdt aan een verstandelijke beperking die verband houdt met fysiek en emotioneel misbruik dat hij als kind heeft meegemaakt. Zijn executie staat gepland voor 14 januari.

Dustin John Higgs werd in 1996 veroordeeld voor de ontvoering van en moord op drie jonge vrouwen in de omgeving van Washington DC. Higgs heeft geen van zijn slachtoffers vermoord. Zijn medebeklaagde Willis Haynes deed dat, na instructies van Higgs. Haynes heeft in gerechtelijke documenten gezegd dat Higgs hem niet heeft bedreigd of gedwongen om te schieten. Higgs staat gepland voor executie op 15 januari.