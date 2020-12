Historisch moment: Europa keurt coronavaccin goed

Het is zover: het coronavaccin van Pfizer-BioNTech is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Daarmee is een mijlpaal bereikt. Het vaccineren kan beginnen in Europa. Het is een lichtpuntje in een crisis die met de keiharde tweede golf een duister staartje kent.

Nederland moet het voorlopig doen met 507.000 doses. Die zijn in eerste instantie bedoeld voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Daarna volgen medewerkers in de gehandicaptenzorg en thuiszorg. In het eerste kwartaal komen er nog eens 1,7 miljoen doses beschikbaar. Op 8 januari wordt de eerste prik gezet. Pas op 18 januari gaat het vaccineren echt van start.

Epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht spreekt bij RTL Nieuws van een zeer belangrijke stap. “We hebben nu echt iets in handen waarmee we het virus te lijf kunnen gaan. Dit moet ons uit deze crisis gaan helpen.”