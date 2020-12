Experiment toont aan: zo goed werken mondkapjes

Het had wat voeten in aarde, maar ook in Nederland zetten we nu in de supermarkt een mondkapje op. En nee, daar krijg je niks van. Vraag maar aan de tandarts of de chirurg. En of het helpt? Daar lijkt het wel op.

Wetenschappers van de universiteit van Edinburgh hebben met een simpel experimentje nog maar eens aangetoond hoe virusdruppels door het mondkapje worden tegengehouden als je praat, hoest, niest of zelfs maar ademt.

Het onderzoeksteam analyseerde hoeveel van het virus op diverse oppervlakken landde vanaf verschillende afstanden als een persoon een mondkapje droeg of niet.

De resultaten waren verbazingwekkend. “Het dragen van een mondkapje zorgde voor duizend keer minder druppels, die werden verspreid,” aldus onderzoeksleider Lucia Bandiera. “We schatten dat een persoon die zonder mondkapje op 2 meter afstand staat van een hoestend persoon wordt blootgesteld aan duizend keer meer druppels dan iemand die op een halve meter afstand staat mét mondkapje.”

Het team heeft dit op verschillende manieren onderzocht. Met een pop die hoesten en praten simuleerde en fluorescerende druppels uitstootte, maar ook met zes vrijwilligers wiens uitademing werd opgevangen. “Als de pop een van de twee mondkapjes droeg, ontsnapte maar een op de duizend deeltjes bij zowel spreken als hoesten,” schrijven de onderzoekers.

Dit plaatje maakt het nog duidelijker:

Bron: Bandiera et al., Royal Society Open Science, 2020

Kanttekening: er is niet gekeken naar aerosolen en we dragen mondkapjes niet als we in gesprek zijn met elkaar maar enkel in de winkel, waar we toch al weinig praten.