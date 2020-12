Een overzicht van rampjaar 2020: ruim 1,8 miljoen coronadoden

Exact een jaar geleden, op 31 december 2019 lichtte China de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in over het coronavirus dat in Wuhan was opgedoken. De Chinezen spraken toen nog over een virus ‘met symptomen van een longontsteking van onbekende oorsprong’. Er waren 44 besmettingen vastgesteld.

Op 4 januari maakte de WHO wereldwijd melding van het virus en op 30 januari werd de noodtoestand afgekondigd. Een maand later spraken we van een pandemie. Over de hele wereld volgden lockdowns. Mensen moesten binnenblijven, maar overvolle ziekenhuizen waren niet meer te voorkomen. In Nederland was vooral Brabant een brandhaard.

In de zomer leek het virus even ‘weg’, een beetje dan toch. Voorzichtig gingen we op vakantie, het eigen land kreeg een herwaardering. Maar, wat we ons nauwelijks konden voorstellen, gebeurde toch: de tweede golf kwam en was heviger dan de eerste. De zorg raakt opnieuw in de problemen.

De teller staat nu op bijna 83 miljoen besmettingen wereldwijd en 1,81 miljoen doden. De werkelijke tol van het coronavirus is waarschijnlijk nog een stuk groter.

NOS op 3 komt met een overzicht: