Twee jaar na containerramp ligt er nog bijna een miljoen kilo afval in de Noordzee

Twee jaar geleden verloor de MSC Zoe 342 containers met spullen in de Noordzee. Een deel is aangespoeld op de Waddeneilanden, maar een kwart ligt nog altijd op de zeebodem.

In totaal belandde er 3,2 miljoen kilo aan troep in het water. Zo’n 2,4 miljoen kilo is opgeruimd. De rest drijft nog rond en brengt schade toe aan de dieren in de zee. “Het moet zo snel mogelijk worden opgeruimd,” zegt Ewout van Galen van Stichting De Noordzee tegen RTL Nieuws. “Ook het onzichtbare afval in zee is schadelijk.”

“We zijn blij met de moeite die is gedaan en de 2,4 miljoen kilo afval die uit zee is gehaald,” zegt Van Galen. “Maar het kan niet zo zijn dat nu alleen het afval wordt opgeruimd dat toevallig aanspoelt of in een vissersnet belandt. Plastic afval vergaat niet, dus dit probleem verdwijnt niet vanzelf.”