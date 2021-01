Wie is de Mol? is begonnen: dit zijn de belangrijkste hints

Wie is de Mol? trapte af met de meest bekeken seizoensopening ooit. Meer dan drie miljoen kijkers zagen hoe actrice Renée Fokker ineens wel heel slecht kon horen en zien. En hoe kunstenaar Florentijn Hofman doodleuk een bordje voorbij fietste tijdens het ‘moltainbiken’.

De deelnemers Splinter Chabot (schrijver), Charlotte Nijs (verslaggever), Remco Veldhuis (cabaretier), Renée Fokker (actrice), Joshua Nolet (zanger Chef’Special), Marije Knevel (televisiemaker), Erik de Zwart (radio-dj), Rocky Hehakaija (voormalig voetbalster), Florentijn Hofman (kunstenaar) en Lakshmi (zangeres) togen naar het prachtige Tsjechië om te achterhalen wie dit jaar de boel bedondert.

Hoewel er tijdens een eerste uitzending erg weinig te zeggen valt over wie de Mol is, vielen er toch enkele bijzondere acties op.

Geld of de joker

Tijdens het eerste spel konden de deelnemers kiezen voor 250 euro voor de pot of een joker. Zeven van de tien gingen voor de joker (die ze uiteindelijk niet kregen), drie voor het geld. Die laatste drie lijken daardoor dus fanatieke spelers. Tot aan het eind blijkt dat zij hun geld nog kunnen omwisselen voor een échte joker. Marije Knevel reageert wel erg enthousiast. Probeert ze hier de overige twee kandidaten over te halen om ook hun geld in te leveren? Renée en Rocky zijn de andere twee die alsnog de 250 euro kwijtraken. Het kan een handige molactie zijn, omdat je je zo bij de overige kandidaten juist niet verdacht maakt.

Lasergamen

Bij het lasergamen kunnen de deelnemers elkaar afschieten, maar er zijn ook andere schutters in het spel die het op hen gemunt hebben. Remco denkt dat Rocky ervoor zorgt dat hij vroegtijdig zijn lasergun aan de wilgen moet hangen, maar dat is niet zo. Renée doet wel erg verdacht door steeds de cijfers op de doosjes niet te kunnen lezen en door Remco Veldhuis tot drie keer toe niet te verstaan als hij een code doorgeeft. Joshua hangt juist erg de kandidaat uit door de rest van de groep ervan te overtuigen elkaar niet af te schieten, zodat er nog geld in de pot komt. Ook geeft hij geld af aan Renée die op een veiligere plek zit dan hijzelf.

Moltainbiken

De kandidaten fietsen een rondje langs allemaal bordjes met teksten, die ze moeten onthouden. Dat gaat verrassend goed. Aan het eind moeten Remco en Florentijn invullen wie wel of niet de Mol had willen zijn. Ze hebben negen van de tien vragen goed. De tiende gaat fout, omdat het duo een tekstbordje straal voorbij rijdt, vooral op initiatief van Florentijn, die ook nog voorstelt om terug te rijden, waardoor ze te laat aan zouden komen en helemaal geen geld verdienen. Gelukkig weet Remco daar een stokje voor te steken.

Opvallende hint naar Renée: haar tekst op het bordje (Renée wilde in eerste instantie wel de Mol zijn) is de enige die exact overeenkomt met de tekst op het eindbord. En de titel van de aflevering is ‘gelijk’.

Verdacht:

In deze aflevering zijn Renée en Florentijn het meest verdacht. Renée vanwege de laseropdracht (hoewel het er wel erg dik bovenop ligt) en het tekstbordje bij het Moltainbiken.

Florentijn, omdat hij het bordje voorbij fietste én voorstelde terug te gaan, waardoor er bijna helemaal geen geld was verdiend.

Minst verdacht:

Joshua: hij geeft tijdens het lasergamen het geld aan iemand anders, die in een betere positie zit en stelt voor om elkaar niet af te schieten.

Rocky: Remco denkt dat de voetbalster hem tijdens het lasergamen heeft afgeschoten en zit daarom vermoedelijk op haar als Mol, maar moet het spel verlaten.

Erik de Zwart: Hij wordt als eerste afgeschoten bij het lasergamen, terwijl je als Mol juist lang in het spel wil blijven.

Ietwat verdacht:

Marije Knevel, omdat ze iets te fanatiek de anderen probeert te overtuigen voor de joker te gaan bij het eerste spel.

Splinter Chabot, omdat hij bij datzelfde spel direct weet waar het geld ligt (onder de mat) en er lijkt te zijn geknipt in de montage als de envelop onder de deur door wordt geschoven. Dat kan de Mol niet doen, als hij zelf de Mol is.

Charlotte: ze zou gevoelsmatig een goede mol zijn.

Lakshmi, omdat ze (volgens de montage) sorry zegt als er twee spelers worden afgeschoten tijdens het lasergamen.

De kijkers die mee doen in de app verdenken Joshua, Rocky, Charlotte en Florentijn het meest.