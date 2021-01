Persconferentie vanavond: mogelijk avondklok, geen versoepelingen en strenger handhaven

Het kabinet wil een avondklok invoeren, maar burgemeesters en regeringsfracties zijn het daar niet mee eens, meldt RTL Nieuws. Onduidelijk is dus wat er op de persconferentie vanavond wordt aangekondigd. Wel is bekend dat versoepelingen uitblijven.

De avondklok zou begin volgende week moeten ingaan. In veel andere Europese landen is er al een tijdstip waarna mensen niet meer naar buiten mogen. Het gaat avondvisites tegen. Het is de enige maatregel die het kabinet nog over heeft om het aantal coronabesmettingen verder omlaag te brengen.

Veel burgemeesters vinden dat je een avondklok niet van mensen kunt vragen. Ook regeringspartij D66 is tegen, terwijl het aantal besmettingen toch echt naar beneden moet, de Engelse variant van het virus op de loer ligt en andere Europese landen het wél een probaat middel vinden.