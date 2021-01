Amerikaan woonde drie maanden op vliegveld ‘uit angst voor corona’

Een man heeft drie maanden in een beveiligd gedeelte van de luchthaven van Chicago gewoond, omdat hij niet naar zijn huis in Los Angeles durfde vanwege het coronavirus.

De 36-jarige Aditya Singh is dit weekend gearresteerd, schrijft de Chicago Tribune. Op 19 oktober kwam hij aan op vliegveld O’Hare. Afgelopen zaterdag vroegen twee medewerkers van United Airlines hem om een id-bewijs. Singh zou hen een id-badge van het vliegveld hebben getoond, die op 26 oktober als vermist is opgegeven door een operationeel manager van de luchthaven.

De man had de badge ergens op het vliegveld gevonden en kreeg eten van andere passagiers. Omdat hij vanwege covid niet naar huis durfde, bleef hij in het afgesloten gedeelte van de luchthaven rondhangen. De rechter die zijn zaak behandelt is vooral verbaasd dat niemand hem heeft opgemerkt.

Singh heeft geen strafblad en woont met huisgenoten in Los Angeles. Als hij op borgtocht vrijkomt, mag hij het vliegveld nooit meer betreden.