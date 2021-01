Het is nog nooit zo heet geweest op aarde

De planeet is sinds het begin van de menselijke beschaving nog nooit zo heet geweest. De aarde bereikt momenteel de hoogste temperaturen in 12.000 jaar en waarschijnlijk zelfs in 125.000 jaar.

Uit een nieuwe analyse van de oppervlaktetemperatuur van de oceanen blijkt dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering de wereld ‘op onbekend terrein’ heeft gebracht, zeggen de wetenschappers. De studie, die in Nature verscheen, lost een al jaren durend raadsel op dat bekend staat als het ‘Holocene temperature conundrum’.

Temperatuurmodellen die zijn gebaseerd op de ontwikkeling van schelpfossielen toonden een warmtepiek zo’n 6000 jaar geleden, waarna een afkoelingsperiode volgde tot de industriële revolutie, die de uitstoot van CO2 liet exploderen. Nu blijkt dat de schelpdata alleen de hetere zomers reflecteerden, maar de koudere winters hadden gemist, waardoor er een incorrecte jaartemperatuur ontstond.

Kritieke situatie

“Wij tonen nu aan dat de gemiddelde jaartemperatuur wereldwijd al sinds 12.000 jaar aan het stijgen is, in tegenstelling tot wat eerdere studies beweren,” zegt Samantha Bova, van de Amerikaanse Rutgers University-New Brunswick. “Het betekent dat we ons nu op volledig onontdekt terrein bevinden. Het verandert het uitgangspunt en benadrukt hoe kritiek de situatie is.”

De wereld is wellicht in 125.000 jaar niet zo warm geweest. Toen was er een warme periode tussen twee ijstijden in. Maar wetenschappers zijn daar niet helemaal zeker van, omdat data uit die tijd ontbreken. Wel is bekend dat het CO2-niveau in de lucht het hoogste is in 4 miljoen jaar en in 66 miljoen jaar niet zo snel steeg. Een verdere stijging van de temperatuur en de zeespiegel is onvermijdelijk als CO2-uitstoot niet sterk terug wordt gedrongen.