Experts: 70 procent van de bevolking vaccineren is onvoldoende

Om groepsimmuniteit te bereiken zou 70 procent van de bevolking ingeënt moeten worden tegen het coronavirus, zo werd tot nu toe gedacht. Nu zeggen experts dat dit waarschijnlijk niet genoeg is. Eigenlijk zou 80 tot 90 procent een prik moeten krijgen.

Die 70 procent is gebaseerd op het basisreproductiegetal van Covid-19. Deze R0 is voor het oorspronkelijke virus 2,5 tot 3,28. Maar, je voelt hem misschien al aankomen, bij de nieuwe, besmettelijkere varianten ligt die R hoger. En dus moet ook de vaccinatiegraad omhoog. Bovendien was die 70 procent gebaseerd op een vaccin dat voor 100 procent beschermde. Ook dat is niet het geval.

“Nu weten we dat 70 procent onvoldoende zal zijn om het virus onder controle te krijgen”, concludeert epidemioloog Pierre Van Damme in Het Belang van Limburg. Ook de bekende viroloog Marc van Ranst bevestigt dat de vaccinatiegraad omhoog moet. “Immuniteit onder de bevolking is inderdaad makkelijker te bereiken met een vaccin dat 95 procent beschermt dan dat het maar 60-70 procent beschermt tegen bepaalde stammen. Dat kan je dan voor een deel oplossen door een groter deel van de bevolking te vaccineren. Maar die 90 procent, dat wordt natuurlijk zeer moeilijk om dat te behalen.”