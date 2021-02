Nieuwe streamingdienst Paramount+ voor oudere of nostalgische tv-kijker

Netflix krijgt er nóg een concurrent bij: Paramount+. De bekende filmproducent richt zich met veel reboots en klassiekers op een ouder publiek. Of op de nostalgische tv-kijker in het algemeen.

Ambities zijn er genoeg. De zender hoopt 75 miljoen abonnees te hebben in 2024. Paramount+ begint niet helemaal vanaf nul. Het platform is een verbeterde versie van CBS All Access dat tot nu toe enkel op de Amerikaanse markt was gericht. Bekende CBS-series zijn ‘Star Trek: Discovery’, ‘The Good Fight’ en ‘Inside Amy Schumer’.

Paramount wil de concurrentie met Netflix aangaan door in eerste instantie een berg reboots de wereld in te slingeren. Er komen nieuwe versies van ‘Flashdance’, ‘Grease’, ‘The Italian Job’, ‘Fatal Attraction’, ‘The Godfather’ en Frasier.

Horror is een andere belangrijke pijler van Paramount+. Klassiekers van Stephen King worden in een nieuw jasje gestoken, maar er komen ook nieuwe horrorfilms.

En voor wie van blockbusters houdt, kan de zender eveneens iets toevoegen: een aantal films verschijnt al 45 dagen na de bioscooppremière bij de streamingdienst.

Duur is Paramount+ vooralsnog niet. Al voor 4,11 euro per maand heb je een basisversie.