Begin juli iedereen gevaccineerd is haalbaar

Hugo de Jonge kwam met de optimistische hoop dat begin juli alle volwassen Nederlanders die dat willen zijn gevaccineerd. En dat we dan weer verder kunnen met ons leven.

De Jonge was vaker (te) optimistisch, maar dit keer zou hij heel goed gelijk kunnen krijgen.

Er zijn twee voorwaarden: er moeten voldoende vaccins zijn en het prikken moet sneller.

Wat de eerste voorwaarde betreft: met de kennis van nu zal daaraan worden voldaan. De Jonge rekent met een vaccinatiebereidheid van 80 à 85 procent. Nederland telt zo’n 14 miljoen volwassenen, 85 procent daarvan is zo’n 12 miljoen. De farmaceutische bedrijven produceren in steeds hoger tempo. Het zou dus heel goed kunnen dat voor 1 juli die 12 miljoen vaccins (voor minstens 1 prik) beschikbaar zijn

Dan het prikken. Dat komt al goed op stoom. Er was al een dag waarop 66.000 mensen werden ingeënt. Dat moet omhoog naar 1 miljoen. Dat lijkt helemaal niet uitgesloten. In het hele land legt de GGD grote vaccinatiecentra aan. Ook is gewerkt aan een snellere manier van prikken. De GGD denkt de snelheid aan te kunnen. De Jonge heeft de GGD’en gevraagd of ze kunnen opschalen naar 1,5 miljoen prikken per week en de huisartsen naar één miljoen. Een woordvoerder van de koepelorganisatie GGD-Ghor zegt de GGD’en er welwillend tegenover staan en de plannen worden uitgewerkt. Volgende week moet blijken wat haalbaar is. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) geeft hetzelfde aan voor de huisartsen.

Hoop doet leven en de hoop is helemaal niet zonder grond