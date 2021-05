Trump zou worden weggeblazen door Biden als er nu verkiezingen waren

De termijn van Joe Biden is pas 4 maanden bezig, en Trump kan in 2024 in de bak zitten, zodat van deelname aan de presidentsverkiezingen geen sprake kan zijn.

Maar als er niet presidentsverkiezingen waren tussen Trump en Biden blijft Trump steken op 36 procent. Biden krijgt 12 procent meer. De rest weet het nog niet.

Een duidelijke meerderheid van 57 procent zei dat Trump dat nooit meer zou moeten meedoen aan verkiezingen, tegenover slechts 31 procent die zei dat hij dat wel zou moeten doen.