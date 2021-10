“Relaties lopen stuk omdat we niet genoeg van onszelf houden”

Veel relaties zijn gefundeerd op gemis. Je bent niet instaat om voldoende van jezelf te houden, dus zoek je iemand anders om dat te doen.

Waarom mislukken relatie? Psychiater Michael Lehofer in de Suddeutsche Zeitung: "Omdat mensen niet genoeg van zichzelf houden. Meestal is wat ons stoort aan onze partner wat we onszelf niet kunnen geven. Als ik bijvoorbeeld het gevoel heb dat mijn partner niet genoeg aandacht aan mij besteedt, dan besteed ik waarschijnlijk niet genoeg aandacht aan mezelf. En zo is het ook met liefde: als we zelfliefde missen, vragen we onze partner om te compenseren voor wat we niet in onszelf kunnen vinden."

Michael Lehofer, is hoofd van de afdeling psychiatrie en psychotherapie van het ziekenhuis Graz II, en schreef een boek "To be with me op weg naar eigenliefde."

"Als ik van mezelf hou, hoef ik mijn partner niet om goedkeuring te vragen. Dan accepteer ik gewoon elk cadeau, elk compliment, elke knuffel als een geschenk. Relaties werken beter als ik mezelf de vraag kan stellen: wat kan ik doen om de ander in orde te maken? En ze werken slecht als ik de ander verwijt: "Je geeft me niet wat ik toekom."

"Wie in zijn jeugd niet genoeg liefde heeft gekregen, vindt het ook moeilijk om van zichzelf te houden."

"Dat gaat door. De meesten willen goede ouders zijn. En dat is eigenlijk de verkeerde benadering. Want dat betekent dat ze zichzelf en hun ideeën willen waarmaken, en niet het kind. Ouder zijn betekent gewoon verantwoordelijkheid nemen. Als ouders reageren op het kind en wat het kind nodig heeft, kunnen ze niet fout gaan. Maar al te vaak handelen we niet uit onvoorwaardelijke liefde, maar vanuit een verwachting van hoe een goede moeder of vader zou moeten zijn. Dat geldt overigens ook voor partners, collega's en vrienden."

"Je zit op een foute weg als je constant op zoek bent naar bevestiging van buitenaf: macht, geld, bewondering, seks. Dit zijn allemaal compensaties voor een gebrek aan eigenliefde. Maar als we onze problemen proberen op te lossen met compensatie, begrijpen we nooit dat de veronderstelde oplossing eigenlijk het probleem zelf is. Als een verslaving. Wanneer alcoholisten hun problemen met alcohol niet kunnen oplossen, wenden ze zich meestal tot meer alcohol."