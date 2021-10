Aarde warmt op met 2,7 graden (!)

Ieder klimaatrapport eindigt met dezelfde boodschap: als we niet heel snel in actie komen, gaat het mis. Voor 'heel snel' is het al te laat, het is te hopen dat er op de klimaattop in Glasgow überhaupt iets gebeurt. Aan de vooravond voert de VN de druk op: het wordt 2,7 graden warmer. Als we niets doen.

Voor de twaalfde keer brengt het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) het ‘Emissions Gap Report 2021’ uit. De conclusie is somber: met de voorstellen waarmee landen over vijf dagen aan tafel gaan in Glasgow zal de aarde alsnog deze eeuw met 2,7 graden opwarmen. Daarmee zijn we mijlenver verwijderd van de klimaatdoelen van Parijs. Daar werd in 2015 afgesproken dat de opwarming binnen de 1,5 graad moest blijven.

Maar zes jaar en een boel loze beloften later, is de CO2-uitstoot hoger dan ooit. Als het blijft bij de huidige afspraken is de uitstoot van broeikasgassen slechts 7,5 procent lager tegen 2030. Hoeveel het omlaag moet? 55 procent.

“Klimaatverandering is niet langer een toekomstig probleem. Het is een actueel probleem”, zegt Inger Andersen van UNEP. “Om een ​​kans te maken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, hebben we acht jaar om de uitstoot van broeikasgassen bijna te halveren. Acht jaar dus om de plannen te maken, het beleid uit te werken, uit te voeren en uiteindelijk de reducties van de uitstoot door te voeren. De klok tikt zeer luid.”