Koffie na slaaptekort? Na drie slechte nachten heeft het al geen effect meer

Menig slechte slaper hoopt dat koffie hem de dag doorhelpt, maar dat valt tegen. Al na drie nachten vijf uur slapen, heeft cafeïne geen enkel effect meer.

Onderzoekers lieten 48 vrijwilligers in een slaaplab een aantal nachten maar vijf uur slapen. Een deel kreeg twee keer per dag 200 mg cafeïne toegediend, de rest kreeg een placebo. In één kopje koffie van 125 ml zit volgens het Voedingscentrum gemiddeld zo'n 60 gram cafeïne.

De deelnemers die cafeïne kregen bleken de eerste twee dagen nog substantieel gelukkiger en alerter dan de controlegroep, maar de derde dag bleek de cafeïne uitgewerkt. De cafeïne-nemers raakten vanaf dat moment zelfs sneller geïrriteerd dan de anderen.

"Het verraste ons vooral dat de prestatiebevorderende effecten van tweemaal daags een dosis cafeïne na drie nachten slaaprestrictie verloren gaan", aldus hoofdonderzoeker Tracy Jill Doty van het Walter Reed Army Institute of Research.

"De resultaten zijn belangrijk omdat cafeïne veel gebruikt wordt als stimulant om verslechterende prestaties bij te weinig slaap tegen te gaan. De gegevens uit deze studie suggereren dat dezelfde dosis cafeïne na meerdere dagen slaaprestrictie niet meer effectief is."