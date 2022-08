Rushdie ‘maakt alweer grapjes’

Salman Rushdies zoon Zafar zei zondag namens de familie 'buitengewoon opgelucht' te zijn dat zijn vader van de beademing was gehaald en in staat was 'een paar woorden te spreken'. 'Hoewel zijn levensveranderende verwondingen ernstig zijn, is zijn gebruikelijke stoere en tegendraadse gevoel voor humor nog intact.'

"Het zal lang duren, de verwondingen zijn ernstig, maar zijn toestand verbetert," schreef zijn agent Andrew Wylie zondag in een e-mail aan Reuters.



Hoewel er geen officiële reactie is geweest op de aanval op Rushdie, tweette de adviseur van de Iraanse onderhandelaars voor een nucleaire deal, Seyed Mohammad Marandi: "Ik zal geen tranen vergieten voor een schrijver die eindeloze haat en minachting spuwt over moslims en de islam. Een pion van het imperium die zich voordoet als een postkoloniale romanschrijver."