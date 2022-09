Deze stad is het goedkoopst voor een Europese citytrip (Amsterdam is het duurst)

Vliegtickets blijven misschien wel goedkoop, het leven op de plaats van de bestemming is dat beslist niet. Overal in Europa slaat de inflatie toe, dus waar kun je dan nog een beetje betaalbaar op citytrip?

Met stip op 1 staat Athene. Het is de goedkoopste stad van Europa, nog voor traditioneel goedkope Oost-Europese bestemmingen. Dat blijkt uit Brits onderzoek van Post Office Travel Money in twintig populaire steden. Er is gekeken naar de prijs van twee hotelovernachtingen voor een koppel, maaltijden, prijzen van bezienswaardigheden en openbaar vervoer.

Dat allemaal bij elkaar kostte in Athene een kleine 240 euro, net iets minder dan in de nummer 2 van de lijst, Lissabon (252 euro). Het Poolse Krakow, Riga in Letland en het Hongaarse Boedapest waren allemaal net iets duurder.

Baas van Post Office, Nick Boden, ziet bestemmingen als Athene en Lissabon steeds populairder worden. "Bekende favorieten als Parijs, Amsterdam en Venetië zijn misschien eerste keus, maar ze zijn ook peperduur", vertelt hij aan The Guardian. "Athene en Lissabon zijn de helft goedkoper en lekker zonnig in de herfst."

Zes van de onderzochte steden waren meer dan twee keer zo duur als Athene. Dat zijn Stockholm, Parijs, Dublin, Kopenhagen, Venetië en Amsterdam. Onze eigen hoofdstad was zelfs verreweg het duurst. Een bescheiden weekendje kost er volgens de Britse onderzoekers 685 euro.