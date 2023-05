Familie keihard over Meghan Markle: ‘Ze is een egoïstische narcist’

De familie van Meghan Markle (41) vertelt in een interview op de Australische tv hoe het volgens hen écht zit met de hertogin van Sussex. Vader Thomas Markle, haar halfzus Samantha Markle en halfbroer Thomas Markle Jr. noemen haar 'hatelijk en wreed'.

De drie gezinsleden hebben al jaren geen contact met Meghan. Samantha reageert: “Ze voelde zich duidelijk niet goed genoeg. Ze had het gevoel dat ze moest opblazen wie ze was, valse bewondering moest vergaren en geaccepteerd moest worden door het koningshuis. In plaats van dat ze zegt: 'Ik heb hard gewerkt en mijn familie behoort tot de hogere middenklasse. Mijn vader was geweldig. Hij liet me naar de beste scholen gaan. Hij deed zijn best. Hij hield van me. Hij offerde zich op en daarvoor ben ik dankbaar'. Maar nee. Meghan deed aan zelfverheerlijking en liet alle anderen buiten beschouwing. Alsof we niet bestonden.”

De interviewer vraagt vervolgens: "Dus u beschrijft Meghan als een egoïstische narcist?” Dan zegt Samantha: “Beroemde psychiaters hebben dat gezegd en ik heb een masterdiploma in counseling. Dus ik kan zeggen dat ik dat geloof en het eens ben met die diagnose.”

Halfzus Samantha verwacht dan ook niet dat de familiebanden ooit nog hersteld worden. “Ik denk niet dat ze in staat is tot empathie, spijt of schaamte. Ik denk niet dat ze zich ooit kan verontschuldigen.”