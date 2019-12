Wat je altijd al wilde weten: kun je natte was een nacht in de machine laten zitten?

De meeste mensen doen het weleens: vieze kleding ‘s avonds in de wasmachine stoppen en het er de volgende ochtend pas weer uit halen. Met een mild schuldgevoel, dat wel. Het is immers frisser om je was niet urenlang nat in de machine te laten zitten. Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?

Een Britse moeder vroeg het internet om raad en kreeg een reactie van huishoudgoeroe en tv-ster Martha Stewart. Hoewel er op de Amerikaanse televisie een hele discussie ontstond over de vraag, was Stewart duidelijk: . “Dat mag zeker. Ik zeg niet dat je de natte was een week in de machine moet laten zitten, maar één nacht kan geen kwaad.”

Ook als het dan een beetje muf ruikt? “Ruikt je natte was niet zo fris meer, dan wil dat zeggen dat je vochtige was al te lang in een ruimte zit waar geen frisse lucht bij kan en zijn het schimmels en bacteriën die beginnen te ruiken. Maar door de was één nachtje te laten zitten, zal het niet zo snel gaan.”

Oef, gelukkig maar.