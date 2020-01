Wil je per se een jongen of juist een meisje? Via IVF in het buitenland kan dat

Je wil per se een jongen of juist een meisje, maar dat is nu eenmaal een van de weinige dingen waar je geen controle over hebt. Of wel? Steeds meer mensen maken gebruik van genderselectie, al moeten ze daarvoor wel naar het buitenland.

In Nederland is het verboden om via IVF het geslacht van je kind vooraf te bepalen, maar in de Verenigde Staten, Cyprus of Malta is het wel toegestaan. Nederlandse ouders kunnen het hele voortraject in Nederland doorlopen, maar voor de behandeling moeten ze naar het buitenland. Er hangt wel een fors prijskaartje aan. Alles bij elkaar, inclusief reis- en verblijfkosten, kost het zo’n 10.000 euro.

Toch gebeurt het wel. Iedere maand ontvangt Bert van Delen van de Genderkliniek zo’n 30 mailtjes van ouders die genderselectie overwegen. Zo’n drie Nederlandse koppels per maand beginnen daadwerkelijk aan het hele traject.

Op dit moment is in Nederland geslachtskeuze enkel toegestaan als er sprake is van een ernstige erfelijke ziekte. “De Ziekte van Duchenne komt alleen voor bij jongens. Als mensen zo’n erfelijke ziekte hebben, kunnen wij het embryo testen op geslacht. Dat is aan strenge regels gebonden”, legt geneticus Christine de Die uit aan RTL Nieuws.

Dat de mening over genderselectie langzaam verandert blijkt uit onderzoek van het SCP en RTL Nieuws. Die eerste vroeg in 2004 wat Nederlanders vonden van het vooraf bepalen van het geslacht van je kind. Meer dan 90 procent noemde het destijds onwenselijk. RTL vroeg mensen afgelopen maand. Toen vond nog maar 78 procent dat dit echt niet zou moeten mogen.