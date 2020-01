Blauw licht van smartphone toch NIET slecht voor je slaap

Het licht van je smartphone verstoort waarschijnlijk toch niet je slaapritme blijkt uit nieuw onderzoek. In tegenstelling tot wat lang werd gedacht lijkt het blauwe licht dus niet ongezond.

Volgens onderzoekers van de universiteit van Manchester is het beter voor je gezondheid om in de avond gedimd, koeler licht te gebruiken en overdag helderder en warmer licht. Het licht van de schemering is meer gedimd en blauwer dan daglicht zegt het onderzoeksteam. Onze biologische klok gebruikt deze twee kenmerken om te bepalen of we wakker moeten zijn of moeten slapen.

Huidige technieken om het blauwe licht te filteren door bijvoorbeeld de kleur van het scherm van je telefoon aan te passen, zorgen juist voor een verwarrende boodschap aan ons lichaam. Dat komt doordat de verandering in helderheid vergezeld gaat van kleuren die beter bij daglicht passen.

Dr. Tim Brown van de universiteit van Manchester legt uit: “Wij tonen aan dat het idee dat blauw licht het meeste effect heeft op onze biologische klok niet klopt. Sterker nog, de blauwe kleuren die bij de schemering horen hebben een zwakker effect dan wit of geel licht van dezelfde sterkte. Gedimd, koeler licht in de avond en helder, warmer licht overdag werkt beter voor ons slaapritme.”