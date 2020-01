Professor omschrijft gezonde leefstijl in 46 woorden

Er zijn misschien wel duizenden dieetboeken geschreven, vlogs gemaakt en leefstijlblogs verschenen over hoe gezond te leven. Maar het is niet zo ingewikkeld. Een professor die zich al zestien jaar bezig houdt met het thema gezondheid kan in 46 woorden uitleggen hoe je gezond blijft.

De voedingsprofessor Yoni Freedhoff van de universiteit van Ottowa heeft niets met glutenvrij of koolhydraatarm eten. Ook spreekt hij niet over superfoods of vastendiëten. Dit zijn de 46 woorden die hij nodig heeft om uit te leggen hoe je dan wél gezond leeft: