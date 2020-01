Harvard-onderzoekers: Bedroefd zijn leidt tot verslavend gedrag

Wanneer grijpt een verslaafde naar zijn genotsmiddel? Als hij zich slecht voelt, was lange tijd het antwoord van wetenschappers. Nu worden ze meer specifiek: vooral bedroefdheid werkt verslavend gedrag in de hand.

Dat toonde een onderzoeksteam van Harvard aan. Ze vergeleken vier grote studies naar het rookgedrag van verslaafde rokers. Uit experimenten bleek onder meer dat mensen die droevige video’s te zien kregen het eerst naar een sigaret grepen. Ook uit een studie onder 10.000 Amerikanen bleek dat hoe droeviger ze zich voelden, hoe sneller ze een sigaret opstaken.

Hoofdonderzoeker, Charles A. Dorison, stelt dat deze resultaten een nieuw perspectief bieden op de oorzaak van verslavend gedrag. “Over het algemeen werd gedacht dat zowat elk type van negatief gevoel, of het nu angst, stress, verdriet of schaamte is, mensen sneller naar een verslavende drug doen grijpen”, zegt hij. “Ons werk toont aan dat de realiteit genuanceerder is dan het idee ’voel je je slecht? Rook meer.”