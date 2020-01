Arnhems ziekenhuis haalt op de operatietafel twee patiënten door elkaar

Vóór de operatie ging het nog goed. De artsen en verplegers wisten dat hij Henk Hesen (53) was en dat hij als hartpatiënt kwam voor het plaatsen van stents.

Maar eenmaal op de operatietafel ging het fout. De arts sprak hem voor ze beginnen met de operatie consequent aan met ‘meneer Poort’. Hesen vertelt aan het AD dat de arts verder ging: “‘Hoe is het met de wond na uw openhartoperatie’? Ik was zo verbaasd dat ik niks kon zeggen. Ze zei: ‘Bij u is toch een ader uit uw arm gehaald?’ Ze tilt het laken omhoog en kijkt verbaasd op. Ze ziet geen ‘ritssluiting’ op mijn borstkas. ‘U bent toch meneer Poort?, vraagt ze. Nee, zeg ik, ik ben Henk Hesen. Ik ben van de operatietafel afgestapt en weggegaan. Na mij mocht meneer Poort de ok in.”

“Het is gelukkig tijdig ontdekt. Er zijn geen gekke dingen gebeurd, maar de schrik zat er goed in”, vertelt Hesen. “Ik was al gestrest, maar door de persoonsverwisseling was mijn vertrouwen in een goede afloop helemaal weg. Ik zag dat de artsen in de ok ook geschokt reageerden. Zo van: hoe kan dit nu?”