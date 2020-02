Kankerexpert: ‘Het is een belachelijke idee dat bruin worden gezond is voor een blanke’

Huidkanker is de snelst toenemende soort kanker en ons verlangen om bruin te zijn heeft daar van alles mee te maken. ‘Het is een belachelijke idee dat bruin worden gezond is voor een blanke’, zegt Peter Huijgens vertrekkend bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in het AD.

,,We moeten af van de opmerking: ‘lekker kleurtje’, als iemand op vakantie is geweest. Roodharigen weten dat ze niet te veel in de zon moeten gaan, maar eigenlijk geldt dat voor alle blanke mensen.”

Huijgens was hoofd van kankeronderzoek in het VU Medisch Centrum en hoogleraar. ,,Zonnebanken kunnen we het beste verbieden.” Volgens het IKNL levert de zonnebank een piekbelasting aan uv-straling. Huijgens vindt het raar dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bij Jinek trost vertelde dat hij heel vaak onder de zonnebank gaat. ,,Een bruingebrande minister is een slecht voorbeeld. Dat is de beste reclame om het gebruik van de zonnebank niet naar beneden te krijgen”.