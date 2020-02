Patiëntenstops in meerdere steden door tekort aan huisartsen

Het tekort aan huisartsen is dusdanig groot dat inwoners van ten minste vier steden zich bij geen enkele nieuwe praktijk kunnen inschrijven. In onder meer Middelburg, Enschede, Kampen en Emmen nemen huisartsen geen nieuwe patiënten aan. Die komen – vaak maandenlang – op een wachtlijst terecht. Hetzelfde dreigt voor Rotterdam, Leeuwarden, Almelo, Goes, Vlissingen, Bergen op Zoom, Tilburg, Waalwijk, Oss, Den Bosch en Eindhoven, en in Noord-Limburg en het noorden van Noord-Holland. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Zorgverzekeraars en huisartsenorganisaties verwachten dat het probleem de komende jaren eerder groter dan kleiner wordt.

‘De verwachting is dat in 2023 de helft van de regio’s een huisartsentekort heeft en in 2028 bijna allemaal, misschien met uitzondering van Amsterdam en omgeving.’

De krant schrijft dat het tekort wordt versterkt omdat de huisartsen die met pensioen gaan meestal mannen zijn, die full time werkten, terwijl hun potentiële opvolgers veelal vrouwen zijn die dat vaak niet willen