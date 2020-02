‘Aantal baby’s loopt snijwonden op door keizersnede”

Sommige baby’s die met een keizersnede worden geboren lopen daarbij snijwonden op. Tot nu toe werd niet geregistreerd hoe vaak het voorkomt, maar dat gaat veranderen.

De ouders van een jongetje in Eindhoven maakten de kwestie voor het eerst aanhangig. Hun kind kwam twee jaar geleden ter wereld met behulp van een keizersnede en liep daarbij een snee in zijn wang op. Na een rechtszaak kreeg het koppel een schadevergoeding van 3.500 euro.

Het AD meldt nu dat ‘veel meer ouders hebben meegemaakt dat hun baby een snijwond opliep als gevolg van een keizersnede’. Enkelen van hen doen hun verhaal in de krant. Gynaecologenvereniging NVOG gaat nu onderzoeken hoe vaak de complicatie voorkomt.

“De messen zijn vlijmscherp en in bepaalde situaties is de kans dat je het kind raakt wat groter. Bijvoorbeeld als er geen vruchtwater meer is of als de baarmoederwand heel dun of juist heel dik is,” legt voorzitter Jan van Lith uit. Toch denkt hij niet dat het heel vaak voorkomt.

Een mes dat in de VS al sinds 2012 wordt gebruikt zou het probleem kunnen voorkomen. Mogelijk wordt dat ook in ons land de oplossing.