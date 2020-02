De 5/20 regel over voeding die je moet kennen

Je wilt gezond eten. Dat wil immers iedereen. Maar hoe? Het begint uiteraard in de winkel. Van veel dingen weet je zelf wel of ze verstandig zijn of niet. Een appel is verstandiger dan een Mars, radijsjes verstandiger dan borrelnootjes.

Maar van heel veel dingen die je in de supermarkt kunt kopen heb je geen idee of het een gezonde aankoop is. Daarvoor kan de 5/20 regel helpen.

Op bijna alle verpakkingen staat een lijstje met ingrediënten. Om daar echt iets aan te hebben moet je wel heel diep nadenken in de winkel. Vandaar de 5/20 regel. Er staat namelijk niet alleen op de verpakking hoeveel zout er in het pakje soep zit, dat je overweegt te kopen, maar ook hoeveel procent dat is van de RI. En RI staat voor referentie inname. Dat is de hoeveelheid die je per dag mag gebruiken. Op het voorbeeld van de foto: in de soep zit 1,4 gram zout. Dat klinkt oké. Maar dat blijkt 24 procent van de hoeveel zout die je maximaal per dag mag gebruiken. Dat is – als je niet teveel zou wilt eten – dus helemaal niet zo oké.

Als van een ingrediënt dat je interesseert het percentage 5 of lager is, kun je het zonder meer kopen. Als het 20 of hoger is kun je er beter even over nadenken.

Als je minder vet en meer eiwitten wilt eten: pas de 5/20 regel toe. Als je minder suiker en meer zout wilt: kijk naar de 5/20 regel