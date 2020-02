Er is een nieuwe oudste man ter wereld. Dit is zijn geheim

Chitetsu Watanabe is 112 jaar en 344 dagen oud. Volgens Guinness World Records is de Japanner sinds 20 januari de oudste man ter wereld. Toen overleed de eveneens Japanse Masazo Nonaka.

Watanabe heeft wel een verklaring voor zijn hoge leeftijd: niet boos worden en zoveel mogelijk blijven lachen. Dat vertelt zijn schoondochter Yoko Watanabe. “Ik heb meer dan 50 jaar met hem samen geleefd en ik heb hem nooit zijn stem horen verheffen of boos zien worden,” zegt ze tegen Guinness. “Hij is ook heel zorgzaam. Toen ik aan mijn hobby werkte, was hij degene die mijn werk het meeste prees.”

“Ik denk ook dat het leven met een grote familie onder één dak en het contact met zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen hielp om plezier te hebben,” vertelt ze. Ondanks zijn hoge leeftijd is Watanabe nog altijd druk met sporten, origami, kalligrafie en wiskunde-oefeningen.

Hoewel de hoogbejaarde Japanner 113 wordt in maart is hij nog lang niet de oudste man die ooit heeft geleefd. Dat is Jiroemon Kimura, weer een Japanner. Hij werd 116 jaar en 54 dagen oud en overleed in 2013.

De oudste vrouw die ooit op aarde heeft rondgelopen is de Franse Jeanne Louise Calment, die 122 jaar en 164 dagen oud werd, al zijn er critici die dat betwisten.