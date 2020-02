Kun je niet slapen? Kruip dan tegen je partner aan

Het is niet alleen heel fijn om tegen je partner aan te kruipen ‘s nachts, je gaat er ook beter van slapen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteit van British Columbia.

De onderzoekers vroegen 155 mensen, die al lang een vaste relatie hadden, om twee nachten in een schoon shirt te slapen en twee nachten in een shirt dat een hele dag was gedragen door hun partner. De deelnemers wisten niet welk shirt ze droegen.

De proefpersonen droegen ‘s nachts een slaaphorloge om de kwaliteit van de slaap te meten. Ook vulden ze achteraf een enquête in waarin ze aangaven hoe uitgerust ze zich voelden. Het effect was opmerkelijk: als de deelnemers het shirt van hun partner droegen, vielen ze eerder in slaap, was hun slaapkwaliteit beter en lagen ze minder te woelen. “Het effect was zelfs vergelijkbaar met mensen die melatoninesupplementen nemen om beter te slapen”, aldus hoofdauteur Marlise Hofer.

De resultaten zijn in lijn met eerdere bevindingen, waaruit bleek dat de nabijheid van je partner je stressniveau verlaagt en kalmerend werkt. het bevordert je gevoel van veiligheid. Kun je dus vanavond niet slapen, dan weet je wat je te doen staat.