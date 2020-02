Als het virus in Afrika opduikt is het hek van de dam

De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, is zeer bezorgd over de manier waarop het coronavirus zich de laatste dagen verspreidt: zonder duidelijke link met een eerdere drager of een besmette regio. Het lijkt erop dat iemand die geen symptomen heeft, toch het virus kan overdragen.

Als de ziekte Afrika bereikt, zijn de gevolgen niet te overzien, zei hij. ‘Onze grootste zorg blijft dat de mogelijkheid bestaat dat het COVID-19 virus zich verspreidt in landen met zwakkere gezondheidssystemen.’ Ghebreyesus, zelf Ethiopiër, riep Afrikaanse landen op zich beter te weren tegen het virus.

Er is onzekerheid of de incubatietijd – de tijd dat je de ziekte kunt overdragen – wel echt twee weken is, en niet langer. Daarnaast is de uitbraak in Zuid-Korea (mogelijk ook Noord-Korea) veel ernstiger geworden en zijn zowel in Italie als Iran drie doden en veel besmettingen.

Er is ook een Nederlandse link: Een Nederlands bedrijf wordt verdacht van fraude in de handel in mondkapjes.