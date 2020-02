Bestaat de winterdepressie eigenlijk wel?

Een lichte somberte door de aanhoudende regen en dagen waarop de zon niet lijkt op te komen, dat kennen veel mensen wel, maar een echte winterdepressie, die bestaat waarschijnlijk niet.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van psychiater Wim Winthorst. Hij vergeleek data van ruim 2.000 mensen die meedoen aan een langlopende depressiestudie en zag helemaal geen toename van het aantal depressies in de winter. “Mogelijk dichten we de depressies al zo lang toe aan de winter, dat we het als een vaststaand gegeven zijn gaan zien,” aldus Winthorst in het AD.

Toch blijkt uit eerdere studies wel dat mensen zich over het algemeen slechter voelen in de winter. Ze slapen minder goed, zijn neerslachtiger en hebben minder eetlust. De wetenschappelijke consensus is dat dit komt door een gebrek aan daglicht. Doordat je ‘s ochtends vertrekt in het donker en ook weer in het donker thuiskomt, zie je de hele dag geen zon. Daardoor maak je te veel van het slaaphormoon melatonine aan.

Het zou kunnen dat een echte depressie vanwege de winter niet bestaat, maar dat we wel een dipje in ons humeur ervaren.