Eerste coronabesmetting in Nederland

In Nederland is de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. De patiënt bevindt zich in Tilburg en is kortgeleden in de Italiaanse regio Lombardije geweest. Dat zegt minister Bruno Bruins van Medische Zorg. De patiënt ligt momenteel in isolatie in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De GGD gaat zijn gangen na.

Het lag in de lijn der verwachting dat het coronavirus ook in Nederland op zou duiken. Het RIVM liet al weten zich samen met de GGD voor te bereiden op een uitbraak. Er is een protocol opgesteld en een zogeheten Outbreak Management Team (OMT) benoemd van wetenschappers en gespecialiseerde artsen.