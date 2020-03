Acht nieuwe besmettingen met coronavirus

Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is opgelopen tot achttien. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn acht nieuwe gevallen gemeld. Bijna alle nieuwe personen bij wie het virus is vastgesteld, zijn ofwel in Noord-Italië geweest of zijn familie van eerder besmette mensen, aldus het instituut.

De woonplaats van de patiënten heeft het RIVM niet bekendgemaakt. "Het aantal gevallen loopt op. Daarmee wordt het teveel om dit van iedere patiënt afzonderlijk bekend te maken", licht een woordvoerder toe. Het instituut komt dagelijks met een nieuw overzicht van het aantal besmettingen.

Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) zijn bezig de contacten van de patiënten in kaart te brengen. Het is aan de GGD'en om inwoners te informeren over besmettingen in hun gebied, aldus de woordvoerder van het RIVM.

Een van de nieuwe patiënten komt uit de gemeente Houten. Het zou kunnen dat hij het virus vorige week heeft opgelopen op een beurs in Duitsland. De man heeft geen link met andere patiënten, laat de gemeente weten.