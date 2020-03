Frankrijk legt burgers uit dat cocaïne niet beschermt tegen coronavirus

De uitbraak van het coronavirus is koren op de molen van complotdenkers en makers van fake news. De Franse overheid gaat de strijd aan. In een officieel bericht worden burgers gewaarschuwd dat het gebruik van cocaïne niet beschermt tegen het virus.

“Nee, cocaïne beschermt niet tegen COVID-19,” luidt een advies van het Franse ministerie van volksgezondheid. “Het is een verslavende drug die ernstige en schadelijke effecten heeft.” De waarschuwing verscheen zondag op Twitter met een link naar de informatiepagina over het coronavirus op de website van de Franse overheid.

Het is een van de vele berichten van het Franse zorgministerie die als doel hebben desinformatie te ontkrachten. Zo waren er ook waarschuwingen in de afgelopen dagen dat het virus dat al in je lichaam zit niet gedood wordt door het sprayen van alcohol of chloor op je huid. Verder leggen ze uit dat je niet besmet kan worden door een muggenbeet en dat desinfecterende handgel geen kanker veroorzaakt.

De waarschuwingen zijn minder bizar dan ze lijken. Zo zijn er enkele memes viraal gegaan waarin nagemaakte nieuwsberichten melden dat cocaïne inderdaad ‘het coronavirus doodt’.

Het is maar een van de vele fabeltjes en complottheorieën die opdoken na de uitbraak van het virus. Een van de populairste, maar wetenschappelijk weerlegde, theorieën is dat het virus is ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan of nog erger, bewust is ontwikkeld als biologisch wapen.

Experts leggen uit dat epidemieën en rampen altijd veel complotdenkers aantrekken. “De literatuur zegt dat de dingen die ons het meest angst inboezemen, de risico’s zijn die we niet kunnen zien, die nieuw zijn en niet te bevatten,” klinkt het.