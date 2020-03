Hoop in bange dagen: In China is het ergste achter de rug

Goed nieuws uit China: er zijn nauwelijks nog nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. In de zwaarst getroffen provincie Hubei lijkt de situatie onder controle. De eerste fabrieken worden alweer opgestart. Dankzij rigoureuze maatregelen heeft de Chinese overheid het virus weten in te dammen. Met een beetje hulp van de lente.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) prijst de aanpak van China. Doordat miljoenen mensen in Wuhan in een streng gecontroleerde quarantaine zijn gegaan, zijn wereldwijd vele besmettingen voorkomen.

Remco van de Pas, onderzoeker aan het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde en verbonden aan Instituut Clingendael, vertelt aan het AD dat we de cijfers van China kunnen vertrouwen. “Dat was een politieke keuze. Zo van: oké, we erkennen de crisis, maar we gaan de wereld nu ook laten zien hoe wij die aanpakken. En dat hebben ze ook verrassend effectief gedaan. De manier om steden af te sluiten en al die andere rigoureuze maatregelen waren ongekend op deze schaal.”

Maar voordat we de loftrompet steken over China: “Ze hébben de epidemie vertraagd. Maar dat is wel ten koste gegaan van vrijheden en mensenrechten,” aldus Van de Pas. “Dat was de prijs en dan heb je een interessant debat: wat is wijsheid in een geglobaliseerde wereld?”

Bovendien legt de wetenschapper uit dat het klimaat een handje heeft geholpen. “Met het intreden van de lente en een hogere luchtvochtigheid neemt de reproductiesnelheid van het virus aanzienlijk af.” Hij heeft daarom goede hoop voor Europa. “In tegenstelling tot wat veel epidemiologen denken, verwacht ik dat de piek best snel kan komen. Het kan zomaar dat we eind april het grootste gedeelte wel gehad hebben.”