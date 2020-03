Hartverscheurend: Tien pagina’s met overlijdensberichten in Italiaanse krant

Het is het treurige bewijs van de ramp die zich momenteel voltrekt in het noorden van Italië: in de lokale krant van de zwaar getroffen stad Bergamo pasten de overlijdensadvertenties een maand geleden nog op anderhalve pagina. Nu zijn tien bladzijdes gevuld met overlijdensberichten.

In heel Italië zijn meer dan 21.000 mensen besmet met het coronavirus. Zeker 1.441 mensen zijn overleden. Het hele openbare leven in het land is stil komen te liggen en de zorg kan het groot aantal zieken nauwelijks aan.

Wat dit concreet betekent, tonen de overlijdensberichten in L’Eco di Bergamo op 9 februari en op 13 maart: