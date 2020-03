In welke landen is het coronavirus nog niet opgedoken?

Het is goed zoeken, maar ze zijn er wel: landen waar nog geen corona is. Met name in Afrika is het virus nog niet overal opgedoken.

Dat blijkt uit gegevens van Johns Hopkins University. Het gaat wel om landen waar geen besmettingen zijn geméld. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze er ook niet zijn. Vooral de situatie in Noord-Korea wordt in twijfel getrokken. Bronnen in Zuid-Korea zeggen dat het virus wel degelijk voorkomt bij hun noorderburen, maar dit is niet te controleren.

Ook verschillende Afrikaanse landen, zoals Botswana, Burundi, de Comoren, Malawi, Sierra Leone en Zuid-Soedan zeggen nog altijd geen besmettingen te hebben, maar het kan ook zijn dat er door een gebrek aan tests nog geen bevestigde gevallen zijn. Verder zijn de Pacifische eilandstaten, zoals Vanuatu en de Salomonseilanden nog coronavrij.