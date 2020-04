WHO: Europa (84.000 doden) staat voor kritieke fase

Europa is op een kritiek en gevaarlijk punt van de COVID-19-pandemie en moet met uiterste voorzichtigheid handelen wanneer het overweegt de blokkades te verminderen, zegt de regionale directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, Hans Kluge.

“Het aantal besmettingen in Europa blijft stijgen. In de afgelopen 10 dagen is het aantal gemelde gevallen bijna verdubbeld tot 1 miljoen. Dit betekent dat ongeveer 50 procent van de wereldwijde last van COVID-19 in Europa ligt,” zei Kluge. Meer dan 84.000 mensen in Europa zijn omgekomen bij de epidemie.

“De onweerswolken van deze pandemie hangen nog steeds zwaar boven de Europese regio”, aldus Kluge.

