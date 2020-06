Studie: Deze landen gaan het beste om met de coronacrisis

Ieder land heeft de coronacrisis op enigszins dezelfde manier aangepakt: door een strenge of minder strenge lockdown is het virus ingedamd. Toch zijn er ook verschillen. Deep Knowledge Group, een techbedrijf uit Hongkong, heeft een ranglijst gemaakt. Zwitserland is volgens hen het veiligste land in de coronacrisis, Zuid-Soedan het minst veilig.

Op basis van factoren als quarantaine-efficiëntie, de effectiviteit van signalering en opsporing van besmettingen, het niveau van paraatheid van de gezondheidszorg en de efficiëntie van de overheid is bepaald welke landen beter of minder goed scoren. De ranglijst is in de loop van de crisis veranderd. Stonden eerst landen bovenaan die vroegtijdig maatregelen instelden en het virus snel indamden, nu komen landen naar boven die de meest veerkrachtige economie hebben.

Een land als Duitsland staat zo hoog, omdat het aantal nieuwe besmettingen maar blijft afnemen, waardoor de maatregelen snel konden worden versoepeld en de economie weer op gang komt, zo staat in het rapport. Nederland staat met een negentiende plek nog net in de hoogste categorie van veilige landen.

Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk scoren met respectievelijk plaats 60, 65 en 68 opvallend laag. Zelfs Spanje en Italië staan nog hoger in de lijst. De Verenigde Staten staan op plaats 58, wat eigenlijk nog hoger is dan je zou verwachten.

Dit is de volledige top 20: